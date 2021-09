Veiligheidsberaad: Laat maximale aantal toe bij festivals, doe nachthoreca open

interview Is vrouw echt baas in eigen buik? ‘Abortus moet helemaal uit het strafrecht’

13:33 Gunilla Kleiverda werkte dertig jaar in het Flevoziekenhuis en twintig jaar voor Women on Waves. Nu gaat de gynaecoloog-met-een-missie met pensioen. Hoe is het anno 2021 met ‘baas in eigen buik’? ,,Het moet een reguliere medische behandeling worden. De vrouw beslist, de abortuspil bij de drogist.’’