Vergeet hoestdrank en keelpastilles: deze middeltjes die je waarschijnlijk toch al in huis hebt, werken wél

Door de griepgolf waren in drogisterijen de hoestdranken, keelpastilles en pijnstillers niet aan te slepen . Zijn die aankopen nuttig, of kun je het ook met huis-tuin en keukenmiddeltjes af?

Drankjes met tijm, pastilles tegen de hoest, druppels om in het water te gooien tijdens het stomen: de schappen liggen er vol mee. Lang niet alles is nodig en nuttig, stelt Eva Lems, docent-onderzoeker Biologie Voeding & Gezondheid bij Aeres Hogeschool Almere.

Om te beginnen neusspray: een zelfgemaakte zoutoplossing werkt bijna net zo goed. ,,De neusspray uit de winkel bevat het stofje xylometazoline. Dat werkt iets beter, maar is daarom ook heftig en kun je maar een week gebruiken. Door de spray knijpen vaatjes in het neusslijmvlies samen, waardoor je neus wijder wordt. Hierdoor kun je na het sprayen beter ademhalen.”

Goed om te weten: ,,Niet alle neussprays in de winkel bevatten xylometazoline, er zijn ook andere soorten of zoutoplossingen. Die zijn goedkoper.”

Zout lost ook het slijm op. ,,Doe een theelepel zout in een limonadeglas lauw water. Je kan het daarna het beste in een flesje met een pipet gieten.”

Druppels bij stomen ‘zonde van geld’

Stomen helpt ook om het slijm op te lossen. Dat doe je door te douchen, of over heet water heen te leunen met een doek over je hoofd. ,,Er zijn aardig wat druppels en capsules op de markt die je aan het water toe kan voegen, met eucalyptus bijvoorbeeld. Maar dat helpt niet, dus zonde van het geld. Het geeft een lekkere geur, dat is fijn. Maar het gaat om de damp.”

Hoestdrank ‘niet nodig’

Ook hoestdrankjes zijn niet nodig, zegt Lems. ,,Thee met honing, of losse honing, werkt net zo verzachtend. Net als zuigen op een dropje. Het gaat om het vochtige, het stroperige. Dat verlicht de klachten.”

Keelpastilles van een duur merk zijn ook jammer van het geld, zegt ze. ,,Een zak goedkope drop kan evengoed.” Bij erge hoest kan de huisarts codeïnetabletten voorschrijven. ,,Maar dat heeft weer bijwerkingen, dus wordt lang niet altijd voorgeschreven. Bij griep zal het bijvoorbeeld meestal niet nodig zijn.”

Vruchtensap niet zo nuttig

Wat bij hoest en ook bij koorts helpt: ,,Veel drinken, thee of water. Geen frisdrank. Veel vruchtensap drinken voor de vitamine C kan gezond voelen, maar je hebt de griep toch al te pakken, dus dat heeft niet zoveel zin. En er zit ook nog eens veel suiker in, net als in frisdranken.”

En een grog? Is dat drankje met alcohol (vaak rum), heet water, suiker, citroen en specerijen nuttig? ,,Ik denk het niet, helemaal niet als je het voor het slapen gaan drinkt. Misschien val je wel lekker in slaap door de alcohol, maar door alcohol slaap je ook weer lichter. En je kunt de griep er niet uit zweten of zo, het heeft gewoon tijd nodig.”

Kippensoep is geen wondermiddel

Kippensoep staat ook vaak op het lijstje van huis-tuin- en keukenmiddeltjes. In een eerder artikel op de site van het AD vertelde wetenschapsexpert Martijn Peters dat je daar geen wonderen van moet verwachten. ,,Misschien kan het zorgen voor wat mildere symptomen, maar daar is nogal beperkt bewijs voor. Soep heeft wel veel andere voordelen.”

Paracetamol kan helpen

Wat je wel bij de drogist zou kunnen halen, is paracetamol. ,,Dat helpt tegen pijn. Het zorgt niet voor een snellere genezing. Voor het slapen gaan innemen is vooral nuttig als je last hebt van (hoofd)pijn. Slik niet te veel, want het is niet goed om er afhankelijk van te worden. Het helpt ook niet bij een algeheel lamlendig gevoel. Daarvoor is in je bed liggen en een serie kijken beter.”

