Verkouden? Laat de Vicks VapoRub, gember en uien maar in de kast

Podcast Over de liefde: ‘Veel seks hebben is belangrijk, dan pas weet je wat je lekker vindt’

In de gloednieuwe podcast Over de liefde van het ADR gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? Deze week praat Debby met journalist en feminist Milou Deelen over seks en hoe belangrijk het is om veel te experimenteren. ‘Zo weet je wat je wilt en wat je fijn vindt binnen je relaties – of die nou lang of kort duren’.

31 oktober