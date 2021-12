Verpleegkundigen soms urenlang bezig familieleden te kalmeren: ‘Ben continu alert’

Intensive Care Wat als één verpleeg­kun­di­ge zes bedden moet bemensen? ‘Dan gaan zes mensen dood’

Tijdens de zoveelste coronagolf bericht verslaggever Jurriaan Nolles over de zorg, het werk en de drukte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag volgt hij Dick Koning, afdelingshoofd van de intensive care.

1 december