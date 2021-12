Verzorger van Jaantje (92) stal al haar medicijnen: ‘Was het sadisme?’

,,Had ze er geen zin in? Of was het sadisme”, vraagt de geschokte kleinzoon Jan zich af. Justitie bracht de zaak vrijdag naar buiten: meer dan 10.000 gestolen pillen van 150 broze senioren uit Den Haag en Delft werden aangetroffen bij de 32-jarige zorgmedewerker uit Maassluis. De weerloze oma Jaantje (92) die alzheimer had, was een van haar slachtoffers.