Vleesheffing beter voor gezondheid: veel gevallen diabetes en darmkanker zijn te vermijden

Podcast Over de Liefde: ‘Veel stellen vinden zoenen met een ander tijdens een trio vaak te intiem’

Bij veel Nederlanders staat een triootje hoog op de seks-bucketlist. Wat is toch de aantrekkingskracht van seks in een driemanschap? En, hoe pak je dit handig aan? AD-columnist en podcasthost Debby Gerritsen praat hierover in haar podcast Over de Liefde met dé trio-expert van Nederland, Gigolo James. ,,Soms moet de man een onderdanige rol spelen.”