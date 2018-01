Vraag om euthanasie stijgt enorm, vrees over ontstaan van wachtlijst groeit

Wachtlijsten

Vooral in Zuid-Holland is er een groot gebrek aan artsen om patiënten met euthanasie te helpen. ,,Vanuit Zuid-Holland krijgen we een onevenredig aantal hulpvragen'', vertelt Pleiter. ,,Maar liefst zo’n 27 procent van het totaal. Terwijl slechts 8 procent van onze artsen in deze provincie werkt. Hierdoor ontstaan wachtlijsten voor mensen die dringend om hulp verlegen zitten. Dat is niet wat wij willen.''



Waarom zo weinig artsen in Zuid-Holland de euthanasievraag van hun patiënt zelf kunnen beantwoorden, is niet duidelijk. ,,Blijkbaar zijn er in deze regio verhoudingsgewijs meer artsen die om principiële redenen euthanasie weigeren'', stelt de bestuurder. Dit jaar zouden ruim honderd artsen extra nodig zijn.



Enkele maanden geleden startte een ambitieuze wervingscampagne voor artsen. De kliniek kreeg veel positieve reacties, maar nog steeds blijft de nood hoog. ,,We willen uitbreiden om elke hulpvraag goed te kunnen onderzoeken. Iemand die een euthanasieverzoek doet, heeft vaak een lang proces achter de rug. Dan willen wij niet zeggen: ‘Het spijt ons. Kom over twee maanden maar eens terug'.''