Vraagtekens rond plotselinge stijging kraamvrouwenkoorts

Kraamvrouwenkoorts wordt veroorzaakt door de zogeheten groep A streptokok. Bij besmetting met deze bacterie kan een kraamvrouw ernstig ziek worden in de eerste drie weken na de bevalling. Hoewel de ziekte niet veel voorkomt in Nederland, zag het RIVM in juli en augustus van dit jaar meer kraamvrouwenkoorts dan gebruikelijk. ,,Gemiddeld zijn er zo’n zes tot tien meldingen van kraamvrouwenkoorts in de zomermaanden’’, zegt directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, dat onderdeel is van het RIVM. ,,In juli en augustus waren dat er respectievelijk vijftien en twaalf.”

Het is niet een enorme stijging, stelt Van Dissel gerust. ,,En in september waren er maar drie meldingen. Maar omdat het iets buiten de grenzen is die we als normaal beschouwen, willen we toch onderzoeken wat de oorzaak kan zijn.” Uitgesloten is al dat er een verband is tussen de gevallen - de kraamvrouwen hebben elkaar bijvoorbeeld niet aangestoken.

Nu doet het RIVM een oproep op Facebook om vrouwen die deze zomer zijn bevallen een vragenlijst te laten beantwoorden. ,,Zo kunnen we de details onderzoeken en de verhalen van vrouwen die wel en niet zijn getroffen met elkaar vergelijken”, legt Van Dissel uit.

Het kan namelijk nodig zijn om zorgverleners rondom zwangere vrouwen - zoals huisartsen, kraamhulpen en verloskundigen - extra te attenderen op de specifieke bacterie. ,,De bacterie kan namelijk ook andere, onschuldiger infecties veroorzaken, zoals een huidinfectie. Dan moet je wat maatregelen nemen om besmetting van zwangere vrouwen te voorkomen.”