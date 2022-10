Vrees voor forse toename aantal kankerdiagnoses

Alex kon geen trap meer op, tot zijn Hanny haar nier gaf: ‘Mijn bek viel open, hij ging boodschap­pen doen!’

Alex Visser (61) overleefde in 2018 kanker en in 2020 een hartkwaal. Alsof dat niet genoeg was, stopte zijn nier vorig jaar met werken waardoor hij wéér doodziek werd. Totdat hij een nier kreeg van zijn grote liefde Hanny: ,,Zij heeft me mijn leven teruggegeven. Ik voel me als herboren.”

25 september