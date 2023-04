Vroeger liet je wonden zoveel mogelijk ‘droog aan de lucht’ genezen. Hoe is dat nu?

Een eenvoudig wondje behandelen, gaat tegenwoordig anders dan vroeger. Aan de lucht laten drogen, is achterhaald, zegt apotheker Sander van den Bogert. In deze rubriek beantwoordt ons panel aan deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, voeding of relaties.

Sander van den Bogert: ,,Vroeger was het gebruikelijk om wonden zoveel mogelijk ‘aan de lucht’ te laten genezen, zonder pleister. Tegenwoordig is bekend dat een licht vochtige wond onder een pleister juist sneller geneest dan een droge wond en minder pijn doet. Dat afdekken stimuleert het dichtgroeien. In de apotheek zijn hiervoor steriele gazen, wondfolies en verbanden te koop die niet aan de huidoppervlakte kleven.

Ontsmet pincetten en naalden eerst

Om infecties te voorkomen, is het belangrijk om zo schoon mogelijk met wonden om te gaan. Reinig eerst met stromend water. Als er vuil of zand in de wond is gekomen, moet deze ook worden gedesinfecteerd. Bijvoorbeeld met chloorhexidine of Betadine. Als je een wond aanraakt met voorwerpen, bijvoorbeeld pincetten of naalden - bij splinters of blaren - ontsmet deze van tevoren met alcohol 70 procent.

Twijfel je over de complexi­teit van de wond, raadpleeg dan de huisarts

Wonden zijn er in alle soorten en maten. Eenvoudige kun je meestal zelf behandelen, bij ingewikkelde wonden is expertise van een dokter(assistent) of verpleegkundige vereist. Twijfel je over de complexiteit van je letsel, raadpleeg dan de huisarts.

Hoe behandel je ingewikkelde wonden die moeilijk genezen? Dat leggen artsen van het Instituut voor hyperbare geneeskunde uit in deze video.

Herken wonden aan de kleur

Een manier om een complexe wond te herkennen is de kleur. Eenvoudige wonden zijn meestal rood of hebben een droge, gele korst; complexe zijn vochtig geel of zwart. Als de randen uit elkaar staan (wijken), moet de wond mogelijk worden gehecht.

Loop je langer dan een week met een wond die niet geneest, bel dan de huisarts. Dat geldt ook bij ontstoken wonden, wonden met veel vuil erin of met een groot oppervlak, steek- of bijtwonden, doorligwonden en diabeteswonden. Evenals bij diepe brandwonden, brandwonden in het gezicht of op de handen of de voeten en als je baby of kleuter een brandwond heeft opgelopen.’’

Heb je ook een vraag aan onze deskundigen? Mail naar zo@dpgmedia.nl