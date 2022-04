Vrouwen beter in maskeren autisme: ‘Ik kijk hoe het hoort en imiteer dat gedrag’

Anno 2022 willen we zo min mogelijk de nadruk leggen op het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar waar het autisme betreft, zijn die verschillen er zeker nog. Sowieso in cijfers: er zouden meer jongens en mannen met autisme zijn dan meisjes en vrouwen. Maar ook in de diagnose − en het moment waarop die wordt gesteld − en de manier waarop stoornissen in het autismespectrum tot uiting komen. De Autismeweek (van 2 tot en met 9 april) is een goed moment om die verschillen in kaart te brengen.