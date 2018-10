Vrouwen blijven nog wel even misgrijpen bij anticonceptiepil

Het tekort ontstond begin september nadat een grote lading pillen uit het buitenland werd afgekeurd en vernietigd. Dat waren merkloze anticonceptiepillen. Daardoor nam de vraag van de diverse leveranciers bij de Duitse fabrikant Bayer - waar deze merkloze pillen op waren gebaseerd - zodanig toe dat daar niet meer volledig aan beantwoord kon worden. Hoewel de leveranciers in september aangaven dat het probleem snel verholpen zou zijn, blijken ze vijf weken later nog steeds te bestaan . KNMP-woordvoerder Dennis Mulkens vertelt: ,,In september spraken fabrikanten de verwachting uit dat de voorraad van de pil binnen een paar weken weer op peil zou zijn. Maar zij geven nu aan dat dat nog niet het geval is. Hoe dat komt, weet ik niet." Tot het probleem verholpen is, blijven apothekers bij onvoldoende voorraad advies geven over mogelijke alternatieven.

Breder probleem

Het leveringsprobleem geldt trouwens niet alleen voor anticonceptie. Vorig jaar gebeurde het in totaal 732 keer dat een geneesmiddel niet meer te koop was. Een van de redenen van deze regelmatige tekorten is dat de prijzen hier in Nederland laag zijn in vergelijking met andere landen. Daardoor is Nederland voor producenten niet aantrekkelijk en ontstaan er sneller tekorten, aldus KNMP. Op hun website is per geneesmiddel te zien hoe het met de voorraad staat.