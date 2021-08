Helpen stretchoe­fe­nin­gen en dure schoenen bij hardlopen? Sportarts ontrafelt vijf mythes

12 augustus Geen sport is zo laagdrempelig als hardlopen. Schoenen aan, muziek in de oren en je bent klaar om je in het zweet te werken. Wij vroegen sportarts Ruben De Gendt naar vijf hardloopwijsheden, om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen over de do’s en don’ts van het hardlopen.