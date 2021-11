Waarom adhd vaak veel later ontdekt wordt bij meisjes: ‘Ze weten het goed te verbergen’

Tegenstan­ders zijn na corona óók overstag: het continu­roos­ter is een blijvertje

Het continurooster is op meerdere basisscholen in het Groene Hart een blijvertje. Waren de leerkrachten op de Willibrordschool in Bodegraven vijf jaar geleden nog massaal tegen, na de ervaringen in coronatijd zijn ze massaal om. ,,In de hele school is er veel meer rust.”

10 november