Waarom huisarts Rob (66) na pensioen nog coronaprikken zet: ‘Schrok toen fitte mensen ernstig ziek werden’

Van wieg tot graf Hans (1949 -2021) was een ‘gever’, iemand die veel voor een ander over had

14 oktober Ze denkt dat ze een jaar of veertien was toen ze hem voor het eerst zag spelen tijdens een volleybalwedstrijd in een gymzaal in Gouda. Toen al vond ze hem een leuke knul. Een paar jaar later zag ze hem weer op de tennisvereniging waar zij lid was. Daar bloeide hun liefde op.