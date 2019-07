Waarom mannen een goed richtingsgevoel hebben

Bedrijf daagt werknemers uit: zes maanden niet roken en drinken en je krijgt 10.000 euro

14:10 Een halfjaar niet roken én niet drinken: dat voornemen belandt bij veel mensen direct op de stapel ‘onhaalbaar’. Maar niet bij ondernemer Paul van den Berg van TriStar Industries in Roosendaal. Niet alleen deed hij zelf een half jaar lang alcohol en nicotine in de ban, hij wist ook nog eens vier werknemers over te halen om mee te doen.