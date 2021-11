Waarom sporten in de ochtend effectief is

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 3: waarom sporten in de ochtend zo weerzinwekkend effectief is.

Als er een moment is om fitter, gelukkiger en succesvoller te worden, dan is het volgens Lienke de Jong de ochtend. ,,Pak de ochtend voor jezelf”, zegt de schrijver van het boek Dear good Morning, naar de gelijknamige online community. ,,Door een drukke baan was ik ’s avonds te moe om te koken, plofte ik met een zak chips op de bank. Echt fit en energiek voelde ik me niet, maar wanneer moest ik dan gaan sporten?”

Tot die ene ochtend waarop alles veranderde. ,,Toen de wekker ging voelde het alsof de hele wereld over mij heen was gelopen”, herinnert De Jong zich. ,,Maar ik wilde aan mijn vrienden die me hadden uitgelachen om mijn belachelijke voornemen bewijzen dat ik wél genoeg discipline heb.”

Positieve ervaring

Populair in de vroege ochtend is volgens De Jong de High Intensity Interval Training van zeven minuten. Zo’n HIIT-training kan best heftig zijn, weet gedragswetenschapper Johnny Buivenga. ,,Begin rustig”, adviseert hij. ,,Het belangrijkste is dat je van je eerste trainingen een positieve ervaring maakt.”

Quote Je kunt de ochtend erna beter wakker worden met de gedachte: dat was chill, ik ga weer Johnny Buivenga

Het is net als niet lekker eten in een bepaald restaurant, legt Buivenga uit. ,,De kans is groot dat je daar voorlopig niet meer gaat eten.” De hersenen koppelen de negatieve emotie en ervaring aan dat restaurant. ,,Dus als je bij je eerste training zo naar de klote gaat dat je bijna moet overgeven, koppel je een negatieve emotie aan sporten.”

Zo’n emotie motiveert niet om nog een keer vroeg je bed uit te komen. ,,Je kunt de ochtend erna beter wakker worden met de gedachte: dat was chill, ik ga weer.” Je kunt de positieve emotie zelfs gebruiken. ,,Als je in bed ligt en geen zin hebt, stel je dan voor hoe je lekker je je voelt als je van sporten terugkomt. En hoe lekker je dan vanavond zonder schuldgevoel op de bank kunt zitten.”

Feesten in de ochtend

DayBreaker maakt van sporten in de ochtend letterlijk een feestje in de ochtend. Na een coronapauze, werd in Hotel Arena eerder deze maand weer een ochtendfeest georganiseerd. Om 06.00 uur ’s ochtends een uurtje yoga en aansluitend met een kop koffie in de hand de dansvloer op met livemuziek van een dj.

Quote Ik geloof er heilig in dat je iets moet doen waar jij gelukkig van wordt Lienke de Jong

Mede-organisator Juliette van Hessen ziet het uitgaansleven veranderen. ,,Diep in de nacht doorfeesten maakt nu plaats voor overdag feesten, en zelfs in de ochtend.” Wat ook meehelpt is dat niet iedereen stipt om 09.00 uur op kantoor hoeft te zitten. ,,In de vroege ochtend nuchter feesten is een stuk gezonder dan nachtbraken.”

Voor welke work-out je je bed uitkomt, is volgens De Jong niet het belangrijkste. ,,Ik geloof er heilig in dat je iets moet doen waar jij gelukkig van wordt.” Het voordeel van HIIT is dat het overal kan. ,,Gewoon in je woonkamer, achtertuin of buiten. En je hebt geen gewichten of spullen nodig.”

Gelukkiger en succesvoller

Buivenga adviseert de avond ervoor al een work-out te kiezen of trainingsschema te maken. ,,En leg je sportkleding alvast klaar. Omdat je al energie in je voornemen hebt gestopt, is de kans groter dat je daadwerkelijk gaat. Bovendien maak je het jezelf makkelijk: het is ‘wakker worden en gaan’.” Voor wie het echt lastig vindt om zijn bed uit te komen heeft Buivenga een praktische tip: zet of leg je wekker in een andere kamer.

Sporten in de ochtend heeft De Jong niet alleen fitter, maar ook gelukkiger en succesvoller gemaakt. ,,Ga nou eens eerder uit bed! Je zult versteld staan.” Buivenga: ,,Een succes in de ochtend geeft meer energie. Als je in bed blijft liggen, denk je ’s avonds sneller: ach, die zak chips maakt nu ook niet meer uit. Als je gaat sporten, denk je: yes, ik heb het gedaan. Op naar de volgende uitdaging.”

