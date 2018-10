'Warme technologie' in de strijd tegen dementie: van kompas tot kussen

Je opa die even niet meer op je naam kan komen, de buurman die verdwaald is en zijn huis niet meer terug kan vinden. Zomaar een paar voorbeelden van de gevolgen van dementie. Een verschrikkelijke ziekte, waarbij mensen zich vaak bewust zijn van hun achteruitgang en steeds meer grip op het leven kwijtraken. Hoewel we dementie nog niet kunnen genezen, denkt industrieel ontwerper Rens Brankaert (TU Eindhoven) dat we het leven van deze mensen wel een stuk makkelijker en leuker kunnen maken.



Het aantal mensen dat lijdt aan dementie is enorm en ligt inmiddels rond 270.000 mensen in Nederland. Daar komen ieder uur nog eens vijf mensen bij. Dit betekent dat we rond het jaar 2040 een piek van een half miljoen mensen met dementie zullen bereiken. Hoewel deze groep de komende flink blijft groeien, investeert de farmaceutische industrie nauwelijks in onderzoek naar een remedie. Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze oorzaken van dementie zijn en een effectieve behandeling lijkt dus nog ver weg. Omdat die enorme toename van dementie niet lang meer op zich laat wachten, moeten we de oplossing dan ook ergens anders zoeken.