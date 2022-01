Wat het virus ons ook brengt: ‘Met die keiharde lockdowns kun je simpelweg niet doorgaan’

Adina (25) verandert door ziekte langzaam­aan in kasplantje: ‘Ik ga per dag achteruit’

Adina Kapela Mawata (25) gaat met de dag achteruit. Haar grootste angst is om een kasplantje te worden door haar ziekte SCA7. Het enige dat dat kan voorkomen is een dure experimentele behandeling. Bekende voetballers en rappers beloofden mee te betalen, maar niet iedereen kwam (meteen) over de brug.

3 januari