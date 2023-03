Wat is de potentieel dodelijke Candida auris-schimmel en hoe loop je 'm op?

VS bezorgd om potentieel dodelijke schimmel, Nederland houdt een oogje in het zeil

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn bezorgd om een potentieel dodelijke schimmel die zich momenteel ‘in een alarmerend hoog tempo’ verspreidt, met name in zorginstellingen in de Verenigde Staten. In Nederland treft het RIVM voorbereidingen voor een eventuele uitbraak van deze ‘candida auris’.