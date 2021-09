Wat moet je doen voor een goede nachtrust? Deze slaapexpert scheidt feit van fabel

Wie voldoende slaapt, heeft een kleinere kans om ernstig ziek te worden door corona

,,Slaap boost je afweersysteem, waardoor je minder vatbaar bent voor virussen en bacteriën. Uit onderzoek blijkt dat vaccins, zoals bijvoorbeeld dat tegen de griep, elf keer minder goed werken bij mensen die de nacht daarvoor minder dan zes uur slaap pakten. Dat is vergeleken met mensen die een nachtrust van acht uur of meer hadden. Of dit ook geldt voor het coronavaccin is momenteel nog niet zeker, omdat dit een nieuw virus is, maar de kans is groot van wel.” Slaap verkleint dus de kans dat je ziek wordt, zeker wanneer je een vaccin krijgt.