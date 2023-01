We zien steeds slechter, maar het is nog niet te laat: ‘Niet afwachten, nú ingrijpen’

Boon Optiek Groep Is jouw kind bijziend? Daar is iets aan te doen

Het komt bij kinderen steeds vaker voor: myopie, oftewel bijziendheid (minsterkte). Dat gaat in rap tempo, want nu al is een kwart van alle dertienjarigen in Nederland bijziend. Maar door er vroeg bij te zijn kan myopie worden afgeremd en goed worden behandeld.