Weegschaal eruit, meetlint erin: met nieuwe methode moet obesitas gerichter worden aangepakt

Iets meer dan de helft van de volwassenen in ons land is te zwaar; een aanzienlijk deel van hen heeft obesitas. Ook onder jongvolwassenen neemt overgewicht toe. Voor de behandeling van overgewicht en obesitas is nu een nieuwe richtlijn ontwikkeld. De vorige stamde uit 2008 en sindsdien is er een hoop veranderd, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist in het Erasmus MC en voorzitter van de commissie die de afgelopen 3,5 jaar werkte aan de ontwikkeling van de richtlijn.

„In die tijd - en nu nog steeds wel - werd gedacht dat het puur een leefstijlkeuze is, als je aankomt. Dat het een soort falen is van je wilskracht. Inmiddels weten we dat enerzijds onze leefomgeving ons stimuleert ongezond te eten en dat anderzijds vet, met name buikvet, een orgaan is waarin stoffen gemaakt worden die belangrijk zijn voor je immuunsysteem en je verzadigingsgevoel. Als je te veel buikvet hebt worden deze stofjes die zorgen voor de communicatie tussen je darmen, vet en je brein verstoord. Hierdoor raken bijvoorbeeld je immuunsysteem en je verzadiging verstoord. Als je om wat voor reden dan ook obesitas hebt ontwikkeld, dan raak je dus niet gemakkelijk meer vol, voor je gevoel.”

Buikvet maakt slechte stofjes aan

Daarnaast maakt je buikvet, als je daar te veel van hebt, chronische ontstekingsstofjes aan. Die worden verspreid door je hele lichaam, vertelt Van Rossum. „Die ontstekingen kunnen aanleiding geven voor allerlei ziekten, zoals kanker. De stofjes gaan ook naar je hersenen, waar ze aanleiding kunnen zijn voor depressie en angsten.”

Naast deze inzichten beschrijft de richtlijn hoe obesitas moet worden vastgesteld. Dat gaat niet zozeer om het getal dat de weegschaal aangeeft of om je BMI (je gewicht in relatie tot je lengte), maar om je buikomvang, zegt Van Rossum. „Idealiter meet je de lichaamssamenstelling; hoeveel vet- en hoeveel spiermassa heb je? Maar in alle eerlijkheid zijn zulke instrumenten niet in elke huisartsenpraktijk aanwezig. Een meetlintje biedt uitkomst.”

Voor die buikomvang is nu onvoldoende aandacht, stelt de obesitasprofessor. „Het is het vet dat behandeld moet worden; met name buikvet is slecht vet. Kijk je enkel naar het BMI kan het zijn dat een bodybuilder met een BMI van 33 wordt geclassificeerd als obees, terwijl diegene niet te veel vet, maar veel spiermassa heeft dat het hoge gewicht bepaalt.”

Gerelateerde ziekten

Van steeds meer ziektes is bekend dat ze gerelateerd zijn aan obesitas. Ook daar moet naar worden gekeken. „Eerder waren vooral diabetes type 2 en hart- en vaatziekten bekend, nu staan daar ook verschillende kankersoorten bij, net als sommige vormen van astma, knieklachten en onvruchtbaarheid. Er wordt dus breder gekeken naar de persoon; waar komt een ziekte vandaan, heeft het relatie met het gewicht?”

© RV

En dan zijn er per individu andere oorzaken die ten grondslag liggen aan het ontstaan van obesitas, zegt Van Rossum, en daarom werken steeds meer hulpverleners met een ‘netwerkaanpak’. „We zien naast ongezonde leefstijl ook sociale, psychische en hormonale factoren, bepaalde medicijnbijwerkingen en medische aandoeningen als reden voor het overgewicht. Als iemand tot z'n nek in de schulden zit, moet je naar de schuldhulpverlening toe, en zit je vaak niet met je hoofd bij gezonder eten. Dan kan je daarna of daarbij alsnog begeleiding krijgen naar een gezonde leefstijl. Waarom iemand te zwaar is, is vaak een combinatie van factoren.”

In de richtlijn staat overigens níet dat mensen met overgewicht op dieet moeten gaan, zegt de hoogleraar. „Dat suggereert dat een kuurtje kan helpen, maar dat helpt juist níet. Wel is begeleiding bij gedragsverandering om een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon noodzakelijk als dat nog niet op orde is.”

De nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat zorgverleners overgewicht vaker bespreekbaar maken, en ook op een niet-veroordelende manier. „Van ‘vingertje wijzen’ vallen mensen niet af. Er zijn nu meer effectieve therapieën, en ze sluiten beter op elkaar aan. Werd na de eerste richtlijn uit 2008 enkel de maagoperatie vergoed, nu zitten er veel meer behandelingen in het basispakket. En verschillende aanpakken zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Medicijnen tegen obesitas alleen als een leefstijlinterventie onvoldoende effect heeft, bijvoorbeeld. ,,Het is geen quick fix.”