Wereld van MS-patiënt Angie ziet er na behandeling in Moskou compleet anders uit: ‘Voelt als nieuw leven’

Column Jan keert meer en meer in zichzelf, hij blijft herhalen ‘Ik heb het goed gedaan, ik ga naar huis’

Daan Rot-de Launay (46) was getrouwd met muzikant en columnist Jan Rot, die in april overleed. Deze week vertelt ze over Jans keuze voor euthanasie en de dag dat het zover was.

22 mei