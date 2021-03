Wil je leren hardlopen? Met deze tips en oefeningen doe je het verstandig

Frank in quarantaine Dagboek van een gezin in coronatijd: ‘Uit elke dag valt iets goeds te halen’

6 maart Toen een jaar geleden de coronapandemie uitbrak, wist Frank Poorthuis, journalist bij deze site, één ding zeker: met zijn ‘oude longen’ behoorde hij tot de risicogroep. Het dagboek over zijn gezinsleven in quarantaine dat hij bijhield voor deze site, is nu gebundeld. ,,Ik ben al veertig jaar journalist, maar deze interactie met het publiek is bijzonder.’’