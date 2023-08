De wintertijd gaat zondag 29 oktober 2023 in: gaat de klok vooruit of achteruit?

VideoIeder half jaar wordt de klok een uur vooruit of achteruit gezet, maar waarom doen we dat eigenlijk? Is dat wel goed voor ons? En een paar handige tips, zodat je nooit meer vergeet of de klok voor- of achteruit gezet moet worden.

Wanneer gaat de wintertijd in?

De wintertijd gaat in in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober. De klok wordt dan een uur achteruit gezet, waardoor het ‘s avonds eerder donker wordt. Om 03.00 uur wordt de klok een uur verzet, naar 02.00 uur.

De overgang naar de wintertijd zorgt bij veel mensen voor een winterdip, maar dit kun je ook voorkomen. Hoe? Gelukkig zijn er veel tips om een soepele overgang naar de winter te hebben.

Wanneer gaat de zomertijd weer in?

De wintertijd duurt vijf maanden, van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. In 2024 gaat op 31 maart de zomertijd weer in en wordt de klok een uur vooruit gezet. Om 02.00 uur gaat de klok dan een uur vooruit, naar 03.00 uur.

De afgelopen jaren was er veel te doen om het jaarlijkse ritueel van de klok verzetten, omdat de Europese Commissie had voorgesteld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen welke standaardtijd ze gaan hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Hierdoor zouden er in Europa veel onlogische verschillen kunnen ontstaan. Tot nu toe is het verzetten van de klok een jaarlijks ritueel gebleven, maar nog steeds wordt er soms gediscussieerd over waarom we dit doen.

Wintertijd: gaat de klok vooruit of achteruit?

Met deze ezelsbruggetjes vergeet je nooit meer wanneer de klok vooruit gaat en wanneer achteruit: in de herfst worden de dagen korter; er is minder tijd en daarom gaat de klok terug. In het voorjaar gaat de klok vooruit.

Fall/herfst: de klok valt achteruit.

Spring/voorjaar: de klok springt vooruit.

Of je deze ezelsbruggetjes nog lang kunt gebruiken, is maar de vraag. Tot nu toe is het verzetten van de klok dus gebleven, maar de discussie over het nut hiervan blijft af en toe oplaaien. Wat zeker is, is dat de klok op 30 oktober in ieder geval nog een uurtje achteruit gaat en dat jij die zondag extra lang kunt uitslapen.

Bekijk hier hoe chronobioloog Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen uitlegt waarom we in de verkeerde tijdzone zitten:

Welke tijd is de echte tijd?

De wintertijd is de echte tijd. De zomertijd is bedacht om energie te besparen. Maar welk effect heeft het verzetten van de klok eigenlijk op ons? Het menselijk lichaam beschikt zelf over een interne biologische klok, die door het licht elke dag goed wordt gezet. Deze klok geeft ons een ritme, wat ervoor zorgt dat we kunnen anticiperen op dagelijks terugkerende zaken, zoals de licht-donkercyclus. Doordat de klok langdurig wordt verzet, wijkt onze biologische klok af van de kalenderklok. Chronobioloog Bert van der Horst leg uit waarom de wintertijd beter is voor onze gezondheid.

Bekijk al onze video’s over de wintertijd: