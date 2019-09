Zeven lessen die je wijzer maken over relaties

Eric (52) hoopt weer te kunnen voetballen met zijn zoons door kunstmatig evenwichts­or­gaan

15 september Veel mensen weten niet eens waar hun evenwichtsorgaan zit. Maar feit is dat het leven een beproeving wordt als het orgaan stuk is. Een computertje in het hoofd van patiënten moet duizelingen en valpartijen voorkomen.