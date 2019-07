Zeven vragen beantwoord over verliefdheid

Verliefdheidsprofessor Jan Hindrik Ravesloot kreeg eens een handgeschreven briefje van een tot over zijn oren verliefde student. Hij schreef niet in staat te zijn HET tentamen goed te maken: hij was té verliefd op een medestudente. Schattig vindt de hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Ik kon de student geen voldoende geven, maar het is wel een mooi voorbeeld van wat hevige verliefdheid met je kan doen. Door die roze bril zijn werk, familie en vrienden ineens totaal niet meer belangrijk, terwijl degene waar je verliefd op bent volledig wordt geïdealiseerd. Je bent in de ban van zijn of haar lichaamsgeur, gedragingen en andere kenmerken.’’