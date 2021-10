Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bezorgd over stijgende cijfers: ‘Besluiten tot lokale lockdowns kan nodig zijn’

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ‘kan het nodig zijn’ om in de strijd tegen corona ‘lokale lockdowns in te zetten’.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers van het Rotterdamse Erasmus MC vindt de stijgende cijfers reden tot zorg. ,,In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd’’, verklaart Kuipers. ,,In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.’’

De Britten hadden maandag meer besmettingen dan Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bij elkaar. Ondanks een vaccinatiegraad van ruim 86 procent, komen er dagelijks bijna 50.000 besmette Britten bij. Binnen een week belandden zesduizend coronapatiënten in het ziekenhuis. Dinsdag zijn er 223 doden gemeld, het hoogste aantal sinds begin maart.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Volgens Kuipers kan het ‘in Nederland met ongeveer 1,8 miljoen ongevaccineerden lokaal makkelijk tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames komen’. ,,Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst.’’ In deze Biblebelt-gemeente, is (vaak uit geloofsovertuiging) slechts 53 procent van de mensen van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Volgens de LNAZ-voorman zijn er ‘in Nederland genoeg onbeschermden over om ook hier tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames te komen’.

‘Lokale maatregelen effectief’

Lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong valt hem bij: ,,Er kan een moment komen waarop de ziekenhuiscapaciteit weer overvraagd dreigt te worden en aanvullende maatregelen nodig zijn.’’ Dat zal volgens de viroloog van het Amsterdam UMC ‘ongetwijfeld dan binnen het OMT worden besproken’. Volgens hem zouden lokale maatregelen een optie kunnen zijn. ,,Maar als je op Urk cafés sluit, is 't natuurlijk niet de bedoeling dat vervolgens iedereen naar Amsterdam gaat.’’

Woensdag zei OMT-voorzitter Jaap van Dissel in een interview met deze site nog dat restricties als school- en winkelsluiting of avondklok waarschijnlijk niet nodig zijn. ,,We zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar”, aldus Van Dissel. ,,Toen hadden we geen vaccins. Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke ingrijpende maatregelen te adviseren.”

De Jong stelt dat ‘weinigen nog proberen wat afstand te houden en de files aantonen dat bijna niemand zich aan ‘werk thuis waar kan’ houdt’. Mensen hebben volgens hem grotendeels zelf in de hand of er toch weer maatregelen komen. ,,Iedereen moet zich kijkend naar de cijfers even achter de oren krabben. Vaccineren, afstand houden, testen bij klachten en thuisblijven helpt.’’

