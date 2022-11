Ziekenhuizen verspillen miljoenen euro's: duur medicijn tegen kanker gaat zo prullenbak in

Brief van Máxima Koningin steekt jongeren hart onder de riem: ‘Niet elke dag hoeft een 10 te zijn’

Koningin Máxima roept in een bijzondere brief jonge mensen met mentale problemen op om daarover te praten met hun naasten. ‘Want je bent niet alleen’, is haar indringende boodschap vandaag op deze site. ‘Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan.’

5 november