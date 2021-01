Zin in chips en chocola en kom je je bed niet uit? Misschien heb je wel een winterdepressie

In de jaren 80 werd de winterdepressie in kaart gebracht. Psychiater Norman E. Rosenthal verhuisde van Zuid-Afrika naar New York, waar hem iets opmerkelijks opviel: gedurende de koude, donkere winterdagen voelde hij zich vaak somber en had hij minder energie. Rosenthal vermoedde dat het iets met een tekort aan licht te maken had en plaatste een oproep in de krant om mensen te vinden die hetzelfde gevoel hadden. Dat leverde meer dan tweeduizend reacties op.