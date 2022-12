Zo stop je volgens deskundigen met emotie-eten: ‘Ooit een te dikke leeuw gezien?’

De kans is aanwezig dat je weleens gedachteloos een zak chips eet of jezelf beloont met een glas wijn na een werkdag. Niet mis mee, maar verstop je jezelf regelmatig achter calorierijke voeding, dan kan het problematisch eetgedrag worden. Waarom ebt bij de één de eetlust weg bij intense druk en is de ander juist niet te stoppen?

Waar velen bij negatieve emoties geen hap door hun keel kunnen krijgen, verstopt de emotie-eter zich achter grote hoeveelheden calorierijk voedsel. ,,Trakteren op een taartje bij een verjaardag is hartstikke normaal”, zegt Tatjana van Strien, emeritus-hoogleraar Psychologie van eetstijlen en auteur van Afvallen op maat. ,,Het wordt pas een probleem wanneer je negatieve gevoelens afvlakt met bijvoorbeeld veel vettig of zoet voedsel.”

Gedragsmatige verslaving

Heb je eenmaal een risicofactor voor gewichtstoename en een eetbuistoornis, dan heb je waarschijnlijk steeds meer nodig. Om een verslaving vast te stellen, volgt de Nederlandse gezondheidszorg de DSM-definitie, oftewel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Hoeveel iemand gebruikt of nuttigt, maakt daarbij niet uit. Hoewel emotie-eten overeenkomende kenmerken kent met verslavingen aan bijvoorbeeld drugs of alcohol, mag je het volgens de wetenschap geen officiële verslaving noemen.

Quote Als je in je jeugd inconse­quen­te ouders had, is de kans aanneme­lijk dat je later moeite hebt met emoties reguleren Tatjana van Strien

Diëtist en psycholoog in de eetproblematiek Ingrid Eijssink wil er echter wel de term gedragsmatige verslaving aan geven. ,,Al eet je niets: je kunt er wel de hele dag in je hoofd mee bezig zijn.” Ze ziet in haar praktijk regelmatig stiekeme eters. ,,Zo eten ze soms dagelijks gedachteloos een zak chips of bak ijs, om de dag erna gewoon weer in de gym te staan.”

Onveilige hechting

Ben je iemand die vaak zijn heil zoekt in calorierijk voedsel om te ontsnappen aan de werkelijkheid, dan is de kans aannemelijk dat je onveilig gehecht bent. In haar publicatie Naar de oorsprong van emotie-eten bespreekt hoogleraar Tatjana van Strien problematische ouder-kindrelaties. Gehechtheid bij eetproblemen is daarbij een sleutelfactor.

De mate waarin je door je ouders bent beschermd tegen stress speelt ook mee. ,,Als je in je jeugd inconsequente ouders had, is de kans aannemelijk dat je later moeite hebt met emoties reguleren.” Ook het onderdrukken van emoties, de zogeheten ‘gevoelsblindheid’, leidt vaak tot een verstoord eetpatroon. ,,Krijgt het kind regelmatig troosteten, dan verleert het af te gaan op zijn eigen emoties.”

Quote Ervaar je spanning, dan komt je hele systeem in staat van alertheid. De verleiding om even te ontsnappen met eten is dan groot Ingrid Eijssink

Diëtist en psycholoog Ingrid Eijssink heeft nog een toevoeging. ,,We leren als kind om liever geen pijn te voelen, waardoor we op andere manieren uitbarsten. Dit zal altijd je primaire reactie op ongemak blijven.”

De eetverslaving tackelen

De manier waarop je bent opgevoed speelt dus een belangrijke rol in je eetpatroon als volwassene. Om op een gezonde manier met emoties te leren omgaan, raadt Van Strien aan met een therapeut te kijken hoe je dealt met negatieve emoties en stress. Daarnaast moet je ook je hand in eigen boezen steken, voegt Eijssink toe. ,,Ervaar je spanning, dan komt je hele systeem in staat van alertheid. De verleiding om even te ontsnappen met eten is dan groot. Effectief op de lange termijn is dit echter niet.”

De conclusie? Luister naar de signalen van je lichaam. Overeten is niet de oplossing. ,,Heb je ooit een leeuw met overgewicht gezien? Dieren zijn heel primair en weten precies wat ze nodig hebben”, aldus Eijssink.

Loop met een lichte glimlach

De hoogleraar in de psychologie van Eetstijlen heeft nog wel wat praktisch advies. ,,Probeer zoveel mogelijk positieve dingen te doen om je goed te voelen. Bijvoorbeeld met aandacht een lange wandeling maken in de buitenlucht.” Het leven in perspectief zetten helpt je daarbij, meent Van Strien. ,,Loop met een lichte glimlach over straat. Lachen mensen terug, dan levert dit van twee kanten een fijn gevoel op. Heb je vrede met jezelf, dan straal je dat ook uit.”’

