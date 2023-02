Zo voorkom je dat je in een vicieuze cirkel van slecht slapen terechtkomt

Alles over slaapSlapen, de meeste mensen doen het het liefst zo lang mogelijk. Iets minder dan een derde van ons leven brengen we slapend door. Maar hoe doe je dat eigenlijk: goed en lekker slapen? In deze rubriek behandelen we allerlei vragen over slaap. Deze week: Wat is de invloed van stress op je slaap?

Waar stress vroeger te maken had met het vluchten voor beren en andere roofdieren, is de stress waar we vandaag de dag mee te maken hebben anders van aard, denk aan targets op het werk en oplopende rekeningen. „En van een oplopende energierekening kun je niet wegrennen”, zegt somnoloog en psychiater Alexander van Daele. „Dus die stress blijft langere tijd aanwezig.”

Daardoor draait ons stresssysteem overuren, het raakt als het ware overbelast. „Teveel stresshormonen in ons lichaam zijn ongunstig voor een gezond slaappatroon. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze voortdurend ‘aan staan’ en dat ze moeite hebben met in – en doorslapen.”

Vicieuze cirkel

Om dat onder controle te krijgen grijpen mensen snel terug op ongezond slaapgedrag. Denk aan extra vroeg naar bed, langer blijven liggen, overdag slapen of het gebruik van slaapmiddelen of andere verdovende middelen. „Hierdoor komen ze in een vicieuze cirkel van slapeloosheid terecht waarbij ze steeds slechter gaan slapen. Dit wil je voorkomen,” zegt de psychiater.

„Af en toe slecht slapen is niet heel erg. Heb je af en toe een slechte nacht, kan dat leiden tot concentratieproblemen. Langdurig slecht slapen kan wel grotere negatieve gevolgen hebben voor zowel je lichaam als je psyche.” Volgens Van Daele is het daarom ontzettend belangrijk om aandacht te hebben voor een gezond slaappatroon.

Quote Vaak hebben mensen moeite met in slaap komen of doorslapen omdat ze de prikkels van overdag niet goed hebben verwerkt Mahalia van der Waal

„Wanneer je overmatig gestrest bent kan het helpen om gedurende de dag al meerdere rustmomenten in te bouwen. Op deze manier kan je een overbelast stresssysteem helpen om weer tot rust te komen. Dit kan door overdag meerdere pauzemomenten in te lassen waarbij je een rondje gaat lopen, een ademhalingsoefening doet, muziek luisteren of iets ander wat rust geeft.” Daarnaast is het juist in stressvolle tijden van belang om voldoende te bewegen, te matigen met alcohol en gezond te eten.

Dagelijkse stress is een spiegel van je nachtrust

Iemand die maar al te goed weet hoe je na en tijdens een stressvolle dag het beste rust kunt pakken, is ontspannings- en ademcoach Mahalia van der Waal. Ook heeft ze slaapcursussen en een podcast gemaakt voor mensen die moeite hebben om in slaap te vallen. „Je dag en nacht gaan altijd samen, slecht slapen heeft dus ook te maken met stress overdag. De hoeveelheid stress die je overdag hebt is een afspiegeling van het verloop van je slaap.”

Volgens Van der Waal is het dan ook de kunst om s’ avonds als je in bed ligt de spanning en de indrukken van overdag los te laten. „Vaak hebben mensen moeite met in slaap komen of doorslapen omdat ze de prikkels van overdag niet goed hebben verwerkt.”

Mentaal gevecht tegen slaap

De ontspanningscoach legt uit dat mensen met slaapproblemen vaak een weerstand hebben opgebouwd tegen het naar bed gaan. „Dan komen er bijvoorbeeld angstgedachten als: wat als ik weer niet in slaap val? Of slaap ik al?” Het wordt een mentaal gevecht en dat wil je eigenlijk doorbreken door te accepteren dat je soms niet direct in slaap kan vallen.

We verwachten dat we na een hele dag doorgaan op werk, stage of studie zonder problemen in slaap vallen, maar je lichaam heeft tijd nodig om bij te komen. Met ademhalingsoefeningen kun je je zenuwstelsel aansporen om ervoor te zorgen dat je je hartslag onder controle krijgt. Ook helpt het om je gedachten te verleggen.”

Volgens Van der Waal kan het ook helpen om te onderzoeken waarom je weerstand hebt opgebouwd tegen het wakker liggen. „In slaap vallen is een proces van loslaten en we willen vaak dingen vasthouden. Als je lang ligt te piekeren kan het daarom ook helpen om even uit bed te stappen en naar beneden te gaan, in plaats van drie uur in je bed wakker te blijven.”

De meest toegepaste ademhalingstechniek is die waarbij je de uitademing vertraagt. „Adem 4 tellen in en dan in 6-8 tellen uit. Met ademen kalmeer je je zenuwstelsel en het voorkomt dat je in gedachten van de dag blijft hangen.”