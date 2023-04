Zo voorkom je een kater op Koningsdag: geen vette hap, wel water

Tijdens Koningsdag of -nacht genieten veel mensen van een drankje. Maar de ochtend erna is vanwege een kater vaak minder leuk, zeker als je gewoon moet werken. Met deze tips valt het hopelijk mee.

1. Drink veel water

Veel water drinken tijdens of na het stappen kan je de volgende dag enorm helpen. Volgens Lolkje de Vries van het Voedingscentrum is water het beste, maar kunnen koffie of thee ook. ,,Drink geen cola; wij raden het af om frisdranken of andere dranken met suiker of andere toegevoegde dingen te drinken.’’

,,Drink het liefst al voordat je gaat slapen een paar glazen water’’, zei diëtiste Sandra Somers eerder tegen het Brabants Dagblad. ,,Dan ben je de volgende dag sneller fit en verdwijnt je hoofdpijn het snelst.’’

2. Ga niet met een lege maag op stap (maar eet niet té vet)

Als je met een lege maag begint met drinken, word je veel sneller dronken. ,,Eet iets met veel voedingsstoffen, waardoor je je goed gevuld voelt’’, zegt De Vries. Het maakt volgens haar niet veel uit wat je eet, maar het beste is een gezonde maaltijd.

Denk je slim te zijn door je dag te beginnen of de nacht te eindigen met een ontbijtje met ei en spek? Volgens diëtiste Somers is een antikaterontbijt een fabeltje. ,,Dat bevat vooral veel vet en calorieën en weinig voedingsstoffen. De alcohol die je drinkt, neem je op en die moet door je lever afgebroken worden. Er zijn geen stoffen om dat te versnellen.’’

Quote Pak een boterham of eet fruit of noten. Blijf in ieder geval gezond eten Lolkje de Vries, Voedingscentrum

Dus tussen het drinken door even naar de friet- of kebabzaak heeft geen voordelen. Volgens het Voedingscentrum ga je je er niet beter door voelen. ,,Drank geeft extra trek en alcohol prikkelt de maag en wekt de eetlust op’’, aldus De Vries.

Het Voedingscentrum raadt andere snacks aan. ,,Pak een boterham of eet fruit of noten. Blijf in ieder geval gezond eten, volgens de Schijf van Vijf.’’

3. Denk aan je vitamines

Shaughnessy Bishop-Stall is de auteur van het boek Hungover. De Canadese journalist ging op zoek naar dé remedie tegen een kater en is daarvoor naar eigen zeggen 300 keer dronken geworden. Aan de Volkskrant vertelde hij de remedie voor zichzelf te hebben gevonden.

,,Mijn recept bestaat uit de vitamines B1, B6 en B12. Daarnaast N-acetylcysteïne (NAC), dat aminozuren bevat. Magnesium helpt om allerlei redenen. En een ontstekingsremmend middel als wierook. Ik raad de maximale dosering aan van deze stoffen, die bij de meeste apotheken in pil- of capsulevorm verkrijgbaar zijn. Ik neem ze in na het drinken, voordat ik ga slapen. Voor een avond ben je ongeveer 3 euro kwijt.’’

De Canadees moet hierbij wel melden dat dit de oplossing voor hem is en dat het middel geen garanties biedt voor anderen.

Dit artikel is eerder verschenen op deze site en is aangepast aan de actualiteit.