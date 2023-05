Zo’n 1000 Nederlanders per jaar krijgen ziekte van Kahler: ‘Treft vooral mensen op leeftijd’

Nee, bloedkanker is niet hetzelfde als leukemie. Het is een verzamelnaam voor verschillende soorten kankers die ontstaan vanuit het beenmerg. Hun oorzaak is vaak onbekend. Professor dr. Johan Maertens, hematoloog in het Universitair Ziekenhuis Leuven, geeft uitleg over de symptomen, soorten en behandelingen van deze kankers.