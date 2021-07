Zorg inhalen? Niet in het Maasstad Ziekenhuis door enorme drukte: ‘Ik had medewerkers een adempauze gegund’

Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen Rotterdam­se regio neemt toe: ‘Maatrege­len nodig als stijging doorzet’

21 juli Net als in de rest van Nederland neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in de regio Rotterdam licht toe. Waar er vorige week geen enkele patiënt met corona in het Maasstad Ziekenhuis lag, zijn het er nu tien. Toch is er geen reden voor paniek, blijkt uit een rondgang langs de zes ziekenhuizen in Rotterdam en omstreken.