Zorgen om betrouwbaarheid dna-test: ‘ronduit gevaarlijk’

Van Mil besluit zijn dna te laten checken voor onderwijsdoeleinden. Hij stuurt het op, samen met Dorien, een bevriende biologiedocente aan een middelbare school die al 15 jaar weet drager te zijn van een BRCA1-mutatie. Die mutatie geeft een sterk verhoogde kans op borstkanker. Haar moeder is daaraan overleden.



,,Op een gegeven moment kreeg ik - pinggg, via de app van iGene - mijn genenpaspoort binnen. Bij mij kwam er niks geks uit. Maar bij Dorien kwam eruit dat ze een verlaagde kans op borstkanker heeft, waarna er een aantal leefstijladviezen volgden om haar te helpen borstkanker te voorkomen. Toen dachten we: Dit is niet goed. Het bedrijf claimt dat ze het risico op borstkanker meet, maar mist vervolgens deze levensbedreigende mutatie.”



Er volgden gesprekken van het tweetal met de VKGN en met verschillende andere artsen. ,,Ook heb ik me verdiept in de dna-technologie die iGene gebruikt. Wat blijkt: ze bekijken genen alleen op bepaalde plekken, bepaalde hotspots. Omdat ze een techniek uit Amerika gebruiken, missen ze zo bepaalde genmutaties die specifiek voorkomen in Nederland. Ze moeten geweten hebben dat ze hun beloftes nooit kunnen waarmaken’', zegt Van Mil.