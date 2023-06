Zorgmedewerkers redden het niet meer met salaris: ‘Ik eet veel bij mijn ouders’

Hartfalen is voor veel mensen onbekend fenomeen, maar: ‘Prognose is slechter dan bij kanker’

Vertelt iemand dat er kanker is ontdekt, dan is dat schrikken. Zegt zo iemand aan hartfalen te lijden, dan reageren we gauw wat luchtiger. Sterkte joh! ,,De meeste mensen”, zegt cardioloog Jolien Roos-Hesselink, ,,weten niet goed wat het is, hartfalen. Maar de prognose is slechter dan bij de meeste vormen van kanker.” Ze vindt het daarom de hoogste tijd voor actie.