'Zware gebruikers van lachgas riskeren een verlamming'

,,We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd", aldus Smit . De arts behandelde drie jonge mannen in revalidatiecentrum Reade, in Amsterdam. De drie zeiden dat ze heel veel lachgas hadden gebruikt. Als gevolg van hun gebruik ontstond een tekort aan vitamine B12 en kregen ze verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast.

Honderd per dag

Een van de patiënten gebruikte het gas als slaapmiddel, na een moeilijke periode in zijn leven. De jongeman gebruikte op enig moment wel honderd patronen per dag en kreeg last van tintelingen. ,,Net of je voet slaapt, 24 uur per dag, ook tijdens het slapen. Je wordt er wakker van.''



Hij begon zich zorgen te maken, toen de tintelingen aanhielden nadat hij gestopt was met het gebruik van lachgas. Onderzoek leek te wijzen op en vitamine B12-tekort, maar voorschreven pillen hielpen niet. ,,Ik had geen controle meer over mijn vingers'', zegt hij.



Pas na opname in een ziekenhuis durfde 'Karim', wat niet zijn echte naam is, toe te geven dat hij lachgas gebruikte. ,,Alle andere ziektes waren uitgesloten'', vertelt hij. ,,Je wordt echt wakker geschud: een bevestiging van een arts, een neuroloog." Karim zit nog altijd in een rolstoel. Hij kan weer staan en stappen zetten, maar rennen of achteruitlopen gaat niet. Ook heeft hij nog geen volledige controle over zijn vingers.