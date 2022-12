Brandweer moet nieuwe route krijgen in Rijen, maar geen enkele optie is ideaal

Het begon als eindexamen­op­dracht, nu deelt Uit een goed hart in Tilburg uit aan honderden arme gezinnen

TILBURG – Blikken soep, knakworstjes en schoonmaakspullen: stichting Uit een goed hart zamelt levens- en schoonmaakmiddelen in op de Heyhoef in de Reeshof. ,,We maken nieuwjaarspakketten voor gezinnen uit Tilburg en omgeving die in armoede leven. Want die zijn er steeds meer nu alles zo duur is.”

27 december