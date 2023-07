De mannen in Molenschot zitten al vroeg aan het bier, zoals het hoort bij de Annafeesten

NK atletiek Mama Broersen is terug met eerste nationale titel: ‘Het is zwaar, maar ik wil ook niks missen van dat kind’

Na de geboorte van haar zoontje James had Nadine Broersen had het zich vast voorgenomen om terug aan de top te komen. ‘Dat wil ik nog steeds. Maar het is absoluut niet gemakkelijk’, liet ze weten na het binnenhalen van de nationale meerkamptitel.