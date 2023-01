Drie mannen met vuurwapen op zak opgepakt door ‘verdacht’ gedrag in Rijen

De hobbykamer van... Oude leren bankstel­len worden herge­bruikt in hobbykamer Bert van Gool (87): ‘Ik hou niet van kopen’

DONGEN - ,,Ik heb altijd in het leer gezeten”, vertelt Bert van Gool (87) uit Dongen. ,,Na de ambachtsschool heb ik in verschillende fabrieken gewerkt. Later heb ik in Breda een eigen schoenmakerij gehad, in de Torenpassage. Na mijn pensioen kon ik van iemand een machine overnemen. En daarna nog een, en nog een.”

10 januari