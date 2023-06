Fietser raakt gewond bij aanrijding in Rijen, met ambulance naar ziekenhuis gebracht

VCB blijft ondanks ‘lastig jaar’ in de vierde klasse: ‘Ben soms boos geweest, maar nu erg trots’

Na een uitstekende tweede helft won VCB met 0-3 van METO . De beloning is gigantisch: VCB is volgend jaar wederom actief in de vierde klasse. ,,Deze overwinning is heel belangrijk voor de club.”