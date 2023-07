Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gilze en Rijen vandaag

Het jarige Pieterpad begon bij Toos uit Tilburg die wilde wandelen naar haar Groningse vriendin Bertje

TILBURG - Zelf kon Toos Goorhuis-Tjalsma zich ‘niet voorstellen’ dat de wandelroute die ze had uitgestippeld de moeite waard was. Nu lopen elk jaar tienduizend mensen het Pieterpad, dat inmiddels veertig jaar oud is. En lang niet alle stukjes kwamen even gemakkelijk tot stand.