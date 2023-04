Gilzenaren richten zelf bezorgdienst op voor lokale ondernemers: ‘In het dorp kom je altijd een groen mannetje tegen’

Bij Gilze staat de naam Van Alphen twee keer op het formulier: ‘Hij kon er wel mee omgaan dat ik hem uit de basis speelde’

Het had niet veel gescheeld of Gilze had een punt gepakt bij aanstaande kampioen Emplina. Willem van Eijk zakte in de laatste seconde door de figuurlijke grond na het missen van zijn kans. De enige treffer van Emplina was genoeg: 0-1.