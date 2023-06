Lekker weer in Gilze en Rijen vandaag

indebuurt.nl Terugkijk­tip: De Frietboe­tiek en LeJeune zijn te zien in De Streken van Van Boven

Yvette van Boven onderzoekt in De Streken van Van Boven de Nederlandse culinaire tradities en klassiekers. In aflevering 4 behandelt ze de oude vertrouwde snackbar en daarvoor is ook gefilmd bij de Frietboetiek en Slagerij LeJeune in Tilburg.