Na lang wachten toont Rijen-aanval zich effectief: ‘Voor het eerst rustig achterover geleund’

Aantal mensen dat in Gilze en Rijen betrapt werd op rijden onder invloed bleef gelijk

In Gilze en Rijen zijn afgelopen jaar evenveel mensen betrapt op rijden onder invloed als in 2021. Dat is opvallend, want landelijk is het aantal juist toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de politie die de dataredactie van deze site analyseerde.