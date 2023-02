Verbranden kerstboom heeft amper impact op milieu, maar Breda stopt er toch mee

BREDA - De hoeveelheid stikstof die dit jaar is vrijgekomen bij het verbranden van driehonderd kerstbomen in Breda levert geen problemen op. Toch is niet verbranden beter voor zowel volksgezondheid en milieu.

13:00