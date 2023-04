Vijftien (!) minuten blessuretijd komen goed uit voor Molenschot in topper tegen Gloria UC

Warschau Bar voor één dag terug

BREDA - De jonge accordeonist speelde Poolse liedjes en een groot deel van het publiek zong mee. Café Catch 22 aan de Bredase Vismarktstraat was zondag weer even de Warschau Bar, die het van 1965 tot eind 1984 was. Jan Mucharowski liet de oude tijden herleven als eerbetoon aan zijn ouders, Franek en Janca, de eigenaars van de Warschau Bar.