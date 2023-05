Voorbijganger ontdekt tientallen kleine jerrycans met mogelijk drugsafval in Gilze

Man (20) schopt meermaals tegen hoofd van weerloos slachtof­fer in Breda, verdacht van poging tot doodslag

BREDA - Een man (20) heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren een weerloos slachtoffer (35) tegen het hoofd getrapt in het centrum van Breda, meldt de politie. Hij is aangehouden voor openlijke geweldpleging en wordt verdacht van poging tot doodslag. Daarnaast zijn nog drie mannen aangehouden.